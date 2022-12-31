Спецоперация на Украине 31 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 31 декабря 2022 года.

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Военкор Коц рассказал, по каким направлениям ударит Украина

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Украина готовится к наступлению по трем направлениям: ВСУ хотят разделить Донецкую народную республику на две части, взять рубеж Кременная-Сватово, а также открыть проход к Крыму. Об этом рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц в беседе с URA.RU.

По его словам, Украина готовится к наступлению, и есть три наиболее актуальных для нее направления для атаки. Первое — рубеж Кременная-Сватово. Корреспондент подчеркнул, что Киев уже стягивает подкрепление в Харьковскую область, включая боевую технику. Коц при этом заверил, что у России хватает людей и оборонительных сооружений, чтобы отразить атаку.

Второе направление — Угледарское. Угледар находится под контролем Киева, поэтому ВСУ может беспрепятственно получать боевую технику, подкрепление и боеприпасы. Украина намеревается выйти на Волноваху и перерезать трассу Мариуполь — Донецк, тем самым разделив республику на две части.

Но самое ожидаемое направление — Запорожское. Коц уверен, что именно там ВСУ сосредоточит все усилия.

«Главная цель — это Бердянск и Мелитополь. Таким образом ВСУ смогут рассечь нашу южную группировку надвое и выйти уже на Крым», — рассказал корреспондент.

ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда

Военные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 166 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство пишет, что в 16:45 вечера был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Из населенного пункта Красногоровка в Кировский район Донецка пустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Издание напоминает, что артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

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Армия России 29 декабря ударила по объектам энергетики и системе военного управления Украины. Предприятия оборонно-промышленного комплекса страны в результате атаки прекратили работу, сообщает РБК со ссылкой на доклад Министерства обороны России.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — рассказали в военном ведомстве.