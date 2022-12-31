В США заподозрили генсека НАТО в военных преступлениях

Политик из США, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

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"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение", - написал он.

Накануне Столтенберг заявлял, что поставки вооружений Украине быстрее приведут к перемирию. По его словам, это может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру. Россия должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине, подчеркнул он.