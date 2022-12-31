В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
36 минут назад

Политик из США Янг призвал посадить генсека НАТО Столтенберга за военные преступления

Газета.Ru

Политик из США, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

В США заподозрили генсека НАТО в военных преступлениях
Фото: ReutersReuters

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение", - написал он.

Накануне Столтенберг заявлял, что поставки вооружений Украине быстрее приведут к перемирию. По его словам, это может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру. Россия должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине, подчеркнул он.

Столтенберг призвал перестать недооценивать Россию

Ранее сообщалось, что страны НАТО рассматривают вопрос об усилении систем противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с такими угрозами, как беспилотники и крылатые ракеты, которые Россия использовала на Украине. Заместитель командующего союзными силами Североатлантического альянса Джонни Стрингер заявил, что у организации увеличивается диапазон проблем, поскольку ряд стран и террористические организации могут закупать и вооружать беспилотники тысячами.

Армия,Джеффри Янг,Йенс Столтенберг,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители