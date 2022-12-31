Военкор: Украина захотела рассечь ДНР на две части

«Они готовятся к неким наступательным операциям. У них сейчас есть на выбор условно три варианта, где им логичнее наступать, учитывая планы, которые они озвучивали ранее. Первое — это рубеж Кременная-Сватово. Это самый северный участок линии боевого соприкосновения. Противник уже подтягивает в Харьковскую область несколько недель подкрепление, боевую технику. Но там у нас установлены довольно мощные оборонительные рубежи и людей хватает, чтобы это наступление отразить», — сказал Андрей Коц.