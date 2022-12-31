СМИ: В Германии восстановили почти все неисправные БМП Puma

В Германии почти все боевые машины пехоты (БМП) Puma, которые были неисправны, отремонтировали. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

"К настоящему моменту 17 из 18 боевых машин уже восстановлены", - сказано в материале.

Издание также отмечает, что по большей части неисправности были незначительными. Ранее руководитель министерства обороны Германии Кристиан Ламбрехт заявляла, что не исключает полного отказа от дальнейших заказов на производство БМП типа Puma, после сообщений о выходе из строя всех находящихся на вооружении бундесвера.

18 декабря газета Der Spiegel, ссылаясь на письмо генерал-майора Рупрехта фон Батлера министру обороны ФРГ, писала, что в армию Германии поставили модернизированные бронетранспортеры системы Puma, которые не выдержали учений.