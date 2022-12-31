В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Handelsblatt: в Германии восстановили почти все неисправные БМП Puma

Газета.Ru

В Германии почти все боевые машины пехоты (БМП) Puma, которые были неисправны, отремонтировали. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

СМИ: В Германии восстановили почти все неисправные БМП Puma
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"К настоящему моменту 17 из 18 боевых машин уже восстановлены", - сказано в материале.

Издание также отмечает, что по большей части неисправности были незначительными. Ранее руководитель министерства обороны Германии Кристиан Ламбрехт заявляла, что не исключает полного отказа от дальнейших заказов на производство БМП типа Puma, после сообщений о выходе из строя всех находящихся на вооружении бундесвера.

18 декабря газета Der Spiegel, ссылаясь на письмо генерал-майора Рупрехта фон Батлера министру обороны ФРГ, писала, что в армию Германии поставили модернизированные бронетранспортеры системы Puma, которые не выдержали учений.

Издание отмечало, что, согласно данным из письма фон Батлера, все бронемашины за восемь дней отработки стрельбы из боевых танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Puma в Мюнстере, вышли из строя.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители