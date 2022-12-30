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34 минуты назад

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

ТАССиещё 1

Военная база США, расположенная вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась в пятницу ракетному обстрелу. Об этом сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

В Сирии обстреляли военную базу США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее сведениям, по базе было выпущено несколько ракет. После нападения в небе над этим районом барражировали американские вертолеты. Дополнительная информация не приводится.

Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке в настоящее время контролируется бойцами курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало в этом районе девять военных баз. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как оккупацию.

Позиции СДС в последнее время часто подвергаются нападениям, в том числе со стороны арабских ополченцев. Их жертвами стали уже десятки бойцов курдских формирований.

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