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56 минут назад

В США в состав экипажа танка Abrams впервые вошла женщина-наводчица

Газета.Ru

В США женщина впервые стала членом экипажа танка M1A2 Abrams. Об этом сообщает Military Times.

Женщина стала членом экипажа американского танка Abrams
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, сержант Синтия Рамирес в начале декабря закончила курс наводчика танка и вошла в состав 1-го батальона 12-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии.

Перед этим девушка служила в должности водителя, оператора погрузчика и стрелка. Издание отмечает, что назначение Рамирес стало еще одним шагом к гендерной интеграции женщин в боевые части американской армии.

Ранее сообщалось, что в Военно-воздушных силах США появилась форма для беременных военнослужащих.

Для получения формы требуется справка от врача. При этом после родов комплект можно вернуть на склад, чтобы им могла воспользоваться другая военнослужащая.

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По данным издания, одной из первой новую форму получила 35-летняя майор Дайана Халферти, которая служит в 730-й эскадрилье воздушной мобильности, дислоцированной на японской авиабазе Йокота.

Армия,
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