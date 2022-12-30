Женщина стала членом экипажа американского танка Abrams

В США женщина впервые стала членом экипажа танка M1A2 Abrams. Об этом сообщает Military Times.
По данным издания, сержант Синтия Рамирес в начале декабря закончила курс наводчика танка и вошла в состав 1-го батальона 12-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии.
Перед этим девушка служила в должности водителя, оператора погрузчика и стрелка. Издание отмечает, что назначение Рамирес стало еще одним шагом к гендерной интеграции женщин в боевые части американской армии.
Ранее сообщалось, что в Военно-воздушных силах США появилась форма для беременных военнослужащих.
Для получения формы требуется справка от врача. При этом после родов комплект можно вернуть на склад, чтобы им могла воспользоваться другая военнослужащая.
По данным издания, одной из первой новую форму получила 35-летняя майор Дайана Халферти, которая служит в 730-й эскадрилье воздушной мобильности, дислоцированной на японской авиабазе Йокота.