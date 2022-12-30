Женщина стала членом экипажа американского танка Abrams

В США женщина впервые стала членом экипажа танка M1A2 Abrams. Об этом сообщает Military Times.

По данным издания, сержант Синтия Рамирес в начале декабря закончила курс наводчика танка и вошла в состав 1-го батальона 12-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии.

Перед этим девушка служила в должности водителя, оператора погрузчика и стрелка. Издание отмечает, что назначение Рамирес стало еще одним шагом к гендерной интеграции женщин в боевые части американской армии.

Ранее сообщалось, что в Военно-воздушных силах США появилась форма для беременных военнослужащих.

Для получения формы требуется справка от врача. При этом после родов комплект можно вернуть на склад, чтобы им могла воспользоваться другая военнослужащая.