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46 минут назад

Около Севастополя заметили американский стратегический беспилотник

Lenta.ruиещё 1

Около Севастополя в Черном море заметили кружащий американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Около Севастополя заметили стратегический беспилотник США
Фото: US Air Force / Globallookpress.comUS Air Force / Globallookpress.com

Судя по карте, беспилотник вылетел с Кипра, пролетел через территорию Греции и Болгарии.

12 декабря американский стратегический разведывательный БПЛА был замечен в акватории Черного моря. RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 11:00 по московскому времени начал кружить вблизи берегов Крыма. Он фиксировался примерно в 100 километрах по прямой от полуострова.

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Подобные вылеты неоднократно фиксировались накануне атак Крыма со стороны Вооруженных сил Украины. Вылеты таких самолетов и беспилотников, в том числе стран НАТО, участились после начала боевых действий на Украине 24 февраля.

Армия,Владимир Путин,
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