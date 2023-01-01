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46 минут назад

Премьер Косово Курти: нужно увеличить число солдат НАТО "ради укрепления безопасности"

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти заявил о желании увеличить численность солдат НАТО в регионе. Об этом он сообщил в интервью изданию Die Welt.

"Значительное увеличение численности солдат и боевой техники НАТО повысит безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан", - считает Курти.

Он также добавил, что непризнанная республика сейчас увеличивает расходы на оборону и число своих солдат и резервистов.

Ранее международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии заявляла, что необходимо быстро разобрать баррикады на севере края. Как указали в миссии, разбор баррикад должен быть осуществлен "быстро, безопасным и надежным методом, избегая любых инцидентов и рисков".

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До этого президент Сербии Александр Вучич приказал отменить режим повышенной боеготовности Вооруженных сил страны, объявленный 26 декабря из-за обострения обстановки на севере Косово.

Ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия накалилась после того, как сербы начали возводить баррикады на дорогах региона. Сообщалось, что это было связано с тем, что ранее на КПП "Ярине" задержали экс-полицейского Деяна Пантича, этнического серба, которого подозревают в нападении на косовских полицейских.

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