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37 минут назад

Поставки Patriot назвали «психологическим переломом» на Украине

Елена Прошина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки комплексов противовоздушной обороны Patriot являются «психологическим перелом». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Кулеба назвал переломный момент в поддержке Запада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы больше года боролись за Patriot, получили их. Предоставление Patriot – это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет"», – сказал Кулеба.

Он также добавил, что факт получения батареи Patriot Украиной свидетельствует о том, что еще одно табу в военных поставках было снято.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что направленные на Украину батареи Patriot смогут защитить только один город, которым, скорее всего, будет Киев.

Армия,Дмитрий Кулеба,Бен Ходжес,
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