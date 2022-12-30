Бойцы ЧВК «Вагнер» описали эвакуацию мирных жителей под обстрелом танка в ДНР

«Непосредственно отсюда было эвакуированы гражданские — двое мужчин преклонного возраста и две женщины, тоже преклонного возраста, одна из них неходячая. Пришлось под обстрелом грузить ее на машину и вывозить на точки эвакуации для гражданских», — вспомнил боец ЧВК.