Названа самая многочисленная армия мира

Китайская армия является самой многочисленной в мире, даже не учитывая резервы. Если прибавить их к общему числу военнослужащих, то она может вырасти в три-четыре раза. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Достоинства

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«Китайцы, по скромным подсчетам, могут поставить под ружья порядка трех-четырех миллионов солдат. При желании это число можно увеличить и до 50 миллионов», — сказал Перенджиев.

У Китая, как отметил политолог, высоко развита промышленность, в частности, в военной сфере, благодаря чему стране удается достигать высокого качества вооружений. На руку здесь играет и сотрудничество КНР с Россией.

Недостатки

Перенджиев, впрочем, обратил внимание на отмечаемый многими специалистами недостаток китайской армии — это отсутствие опыта ведения боевых действий. Причем, речь идет и о руководстве страны, и о наличии военнослужащих с боевым опытом.

Политолог также указал на присущую военно-политическому руководству Китая осторожность в вопросе принятия решений о начале ведения боевых действий. Наиболее ярко это демонстрирует ситуация с Тайванем: страна может устраивать маневры, демонстрировать свою решимость, но никогда не переходит к реальным боевым действиям.

Отношения с Россией

«Китай, я думаю, тоже у нас многому учится, в частности, перенимает опыт боевых действий. В любом случае, потенциальные возможности этой страны огромны, но пока она стремится избегать конфликтов и обострений. Так что, конечно, военного сотрудничества у России с Китаем нет. Есть только партнерство. Союзники — это ОДКБ», — подчеркнул Перенджиев.

Тем не менее, он отметил, что партнерство с Китаем ввиду его геополитической значимости даже более перспективно, чем с некоторыми странами ОДКБ. Более того, само наличие такого партнера укрепляет безопасность дружественных государств.