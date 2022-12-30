Разработчик "Сармата" рассказал о своих планах в 2023 году

Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева планирует в следующем году реализовать перспективные проекты в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил гендиректор предприятия Владимир Дегтярь.

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Он напомнил, что в 2022 году состоялся успешный пуск ракеты "Сармат".

"В наступающем 2023 году наши усилия будут направлены на завершение работ по созданию стратегического комплекса наземного базирования, реализацию новых перспективных проектов в интересах Военно-морского флота и в области освоения мирного космоса, решение других актуальных задач, стоящих перед коллективом Государственного ракетного центра", - говорится в новогоднем поздравлении Дегтяря, распространенном в пятницу.

По словам гендиректора предприятия, у ГРЦ им. В. П. Макеева высокий потенциал.

"Я уверен, что все задания будут выполнены, а наши общие планы и замыслы - непременно реализованы", - подчеркнул он.