В России испытали первый созданный с нуля ракетоносец Ту-160М

В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) объявили о завершении заводских испытаний первого вновь изготовленного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Об этом сообщается на сайте ОАК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ОАК отметили, что в декабре состоялся очередной полет опытного образца Ту-160М, разработанного ПАО «Туполев».

Бомбардировщик выполнил маневры, показавшие его устойчивость и управляемость в воздухе, а также работоспособность его систем, двигателей и радиоэлектронного оборудования.

В ОАК напомнили, что программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированной версии Ту-160М была развернута по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

В рамках этого проекта в РФ восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий и возобновили производство агрегатов планера самолета.