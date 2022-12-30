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38 минут назад

В России испытали первый созданный с нуля ракетоносец Ту-160М

Мария Иванова

В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) объявили о завершении заводских испытаний первого вновь изготовленного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Об этом сообщается на сайте ОАК.

В России испытали первый созданный с нуля ракетоносец Ту-160М
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ОАК отметили, что в декабре состоялся очередной полет опытного образца Ту-160М, разработанного ПАО «Туполев».

Бомбардировщик выполнил маневры, показавшие его устойчивость и управляемость в воздухе, а также работоспособность его систем, двигателей и радиоэлектронного оборудования.

В ОАК напомнили, что программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированной версии Ту-160М была развернута по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

В рамках этого проекта в РФ восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий и возобновили производство агрегатов планера самолета.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что Ту-160М, способный нести крылатые ракеты и бомбы, должен стать как минимум вдвое эффективнее своего предшественника. Объем контракта для поставки Минобороны новых ракетоносцев оценивался в 160 миллиардов рублей.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,Туполев,ОАК,
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