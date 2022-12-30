В Минобороны заявили о достижении целей массированного удара по объектам на Украине

В результате массированного удара ВС РФ высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления и объектам энергетики Украины, все объекты были поражены. Об этом сообщает Минобороны России.

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Как уточняется, данные объекты обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. В результате атаки российских военных были достигнуты нужные цели: остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины.

«В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах», - говорится в сообщении ведомства.