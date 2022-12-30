Военкор предположил сценарий окончания спецоперации

Военный корреспондент Дмитрий Стешин предположил, что российская специальная военная операция (СВО) может завершиться к осени 2023 года. Сценарием окончания спецоперации на Украине репортер поделился в интервью KP.RU.

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Военкор считает, что окончание спецоперации будет «военно-политическим». По его мнению, в сложившейся ситуации нет ни военного, ни «чисто политического» решения.

«Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями», — заключил Стешин.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания СВО некорректно, так как она изначально не подгонялась ни под какие даты.