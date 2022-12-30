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16 минут назад

Власти Украины попросили еще больше западного оружия

Lenta.ru

Киеву нужно еще больше западного оружия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова приводит Politico.

Власти Украины попросили еще больше западного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, стране нужны ракеты для немецкой системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Он также отметил, что это совершенно новые системы, которыми Украина не располагает.

«Мы понимаем, что это не просто супермаркет, куда вы заходите, кладете в тележку очередную оборонную систему, оплачиваете чек и выходите», — заметил глава ведомства, призвав международных партнеров делать для Киева столько, сколько в их силах.

Армия,Дмитрий Кулеба,
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