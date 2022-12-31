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1 час назад

Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS

Lenta.ruиещё 4

Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров, танки и современные дроны в 2023 году. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в беседе с «РБК-Украина».

Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На вопрос журналиста, есть ли у главы ведомства уверенность, что в следующие несколько месяцев Киев получит и танки, и ATACMS, и современные ударные дроны, он ответил: «В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации в поле боя».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон может отправить Киеву боевые машины пехоты M2A2 Bradley. Это легкие танки, оснащенные 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Армия,Дмитрий Кулеба,
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