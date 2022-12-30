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5 минут назад

В России отреагировали на слова главы НАТО о кратчайшем пути к миру на Украине

Lenta.ru

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о достижении мира на Украине через поставки Киеву оружия говорят о намерении альянса использовать украинский народ в своих собственных целях, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление главы НАТО о кратчайшем пути к миру в регионе.

В России отреагировали на слова главы НАТО о кратчайшем пути к миру на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это еще раз подчеркивает, что Столтенберг видит в украинцах пушечное мясо, которое можно использовать для достижения своих целей. Украинский народ попросту становится заложником», — сказал депутат.

По мнению парламентария, подобная «формула мира» не является жизнеспособной, так как в ней не учтены интересы России.

«Мы открыты к диалогу, но, безусловно, не на тех условиях, которые нам выставляются, а с учетом национальных интересов нашей страны», — добавил Швыткин.

В этом контексте он подчеркнул, что сотрудничество России и НАТО «сведено к нулю» по инициативе стран-участниц Североалантического альянса.

Ранее Столтенберг назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. По мнению главы НАТО, когда российская сторона поймет невозможность достижения своих целей в этом конфликте, тогда и станут возможны мирные переговоры.

Армия,Юрий Швыткин,Йенс Столтенберг,НАТО,Госдума,
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