На Украине назвали число пропавших без вести

Пропавшими без вести на Украине числятся 15 тыс. человек, часть из них гражданские. Об этом заявила уполномоченная президента страны Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая, пишет агентство Bloomberg.

По ее словам, есть несоответствие между числом подтвержденных военнопленных и пропавших без вести.

«Мы не знаем, что с ними случилось», - заявила Вербицкая.

Она также назвала «очень плохим» взаимодействие с представителями РФ по этому вопросу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины с начала российской специальной военной операции составили более 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских. Однако позднее эта информация была удалена как из видеообращения фон дер Ляйен, так и из текстовой версии. Сама глава ЕК объяснила это неточностью, заявив, что речь шла как об убитых солдатах, так и о раненых.

При этом в соцсетях распространилось видео, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, которые сдались в плен. По информации главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке.