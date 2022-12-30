В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
4 минуты назад

На Украине назвали число пропавших без вести

Алиса Селезнёва

Пропавшими без вести на Украине числятся 15 тыс. человек, часть из них гражданские. Об этом заявила уполномоченная президента страны Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая, пишет агентство Bloomberg.

На Украине назвали число пропавших без вести
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, есть несоответствие между числом подтвержденных военнопленных и пропавших без вести.

«Мы не знаем, что с ними случилось», - заявила Вербицкая.

Она также назвала «очень плохим» взаимодействие с представителями РФ по этому вопросу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины с начала российской специальной военной операции составили более 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских. Однако позднее эта информация была удалена как из видеообращения фон дер Ляйен, так и из текстовой версии. Сама глава ЕК объяснила это неточностью, заявив, что речь шла как об убитых солдатах, так и о раненых.

При этом в соцсетях распространилось видео, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, которые сдались в плен. По информации главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке.

В Минобороны России подтвердили факт расстрела, подчеркнув, что такие действия показывают всю «сущность киевского режима». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», а также «Жестокое обращение с военнопленными».

Армия,Владимир Зеленский,Валерий Фадеев,Следственный комитет,Минобороны России,Совет по правам человека,Еврокомиссия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители