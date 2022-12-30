Столтенберг назвал фактор, ведущий к быстрому перемирию на Украине

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут стороны к перемирию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», - заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что Россия должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине. После этого, по его мнению, якобы можно будет говорить о мирных переговорах. Он также подчеркнул, что атаки Киева на военные объекты в России совершенно законны.

«Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе Украина», - сказал Столтенберг.

Генсек также подчеркнул, что союзники по НАТО ведут постоянный диалог с Киевом по вопросу поставок «специфических боевых систем», в том числе ракет средней дальности.