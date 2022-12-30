Столтенберг назвал фактор, ведущий к быстрому перемирию на Украине

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут стороны к перемирию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», - заявил генсек НАТО.
Столтенберг отметил, что Россия должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине. После этого, по его мнению, якобы можно будет говорить о мирных переговорах. Он также подчеркнул, что атаки Киева на военные объекты в России совершенно законны.
«Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе Украина», - сказал Столтенберг.
Генсек также подчеркнул, что союзники по НАТО ведут постоянный диалог с Киевом по вопросу поставок «специфических боевых систем», в том числе ракет средней дальности.
Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин рассказал, что большая часть поставленного Западом для Украины вооружения оказалась в нерабочем состоянии. По его словам, страны НАТО передавали Киеву снаряжение, оставшееся еще со времен холодной войны. В результате такое оружие принесло Украине дополнительные траты времени и денег для его доработки и восстановления.