В Белоруссии назвали еще одну версию инцидента с украинской ракетой

Министерство обороны Белоруссии рассматривает провокацию со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве одной из версий инцидента с украинской ракетой С-300, которая была уничтожена силами белорусской ПВО. Как сообщает ТАСС, об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев.

Фото: Белорусский силовик/Telegram Белорусский силовик/Telegram

«По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», — сказал Казанцев.

Напомним, что ракета упала на территории страны утром 29 декабря. О падении ракеты проинформировали главу Белоруссии Александра Лукашенко. Он поручил сотрудникам Следственного комитета и Минобороны установить обстоятельства происшествия.