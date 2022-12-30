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29 минут назад

Российский генерал рассказал, когда Польша введет войска на Украину

News.ru

Польша введет на Украину свои войска и возьмет территорию под контроль, как только украинская армия начнет выдыхаться и оставит первую линию фронта, заявил в интервью изданию «Украина.ру» председатель президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. Он предположил, что сейчас Польша выжидает подходящего момента.

Российский генерал рассказал, когда Польша введет войска на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Под предлогом защиты украинской территории Варшава может ввести свои войска, чтобы взять под контроль эти земли. Как это будет подано в СМИ, это уже второй вопрос,— заявил Липовой.

Ранее директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западных украинских земель, куда входят территории Львовской, Ивано-Франковской и большая часть Тернопольской областей Украины. По его словам, польское руководство уверено, что Варшава заслужила компенсацию за оказанную Украине военную помощь и приют для сотен тысяч украинских беженцев.

О возможных планах Варшавы по аннексии части Украины говорит не только российская разведка. Бельгийский портал Modern Diplomacy в конце октября сообщил, что Польша создает плацдарм для захвата своих «исторических земель» на Западной Украине. Автор публикации считает, что план интервенции готовился задолго до начала специальной военной операции. По его словам, варшавские власти могут ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и организовать там референдум о вхождении территорий в состав Польши.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мае предрек раздел Украины Польшей. Он назвал братство Киева и Варшавы мнимым. Медведев также вспомнил слова польского лидера Анджея Дуды, который заявил, что «между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы». В данной фразе зампред Совбеза увидел в первую очередь «территориальные аппетиты» Варшавы.

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