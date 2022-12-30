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36 минут назад

Марочко рассказал об офицерских потерях ВСУ

News.ru

ВСУ потеряли около 20 офицеров на этой неделе во время попыток контратак в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, больше всего потерь войска Украины понесли при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово-Кременная на севере ЛНР.

На Украине раскрыли офицерские потери ВСУ
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

За истекающую неделю в зоне ответственности второго армейского корпуса [народной милиции ЛНР] уничтожено порядка 20 украинских офицеров, — сказал офицер.

Ранее Марочко сообщил, что украинские офицеры среднего звена объясняют высокие потери личного состава под Кременной и Сватовом плохой погодой: по их словам, дожди и плюсовая температура замедляют продвижение наступающих сил, делая их легкой мишенью, тогда как о нехватке личного состава и техники вышестоящему командованию не сообщается вовсе.

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До этого он заявил, что подразделения ВСУ на Купянском направлении вдвое сократили количество обстрелов позиций РФ по сравнению с предыдущими сутками. По его словам, это связано со «снарядным голодом» в подразделениях ВСУ из-за нехватки боеприпасов и транспортных средств, нарушения логистики, а также эффективного поражения украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Армия,Андрей Марочко,
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