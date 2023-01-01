Власти Донецка и Макеевки: ВСУ ведут массированные обстрелы городов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированные обстрелы Донецка и Макеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрации городов.
По информации агентства, прилеты фиксируются на западных окраинах Донецка и в нескольких районах Макеевки - в Червоногвардейском и Центральном.
"Плотные обстрелы зафиксированы на западной окраине Донецка", - рассказали в администрации города.
Сообщается, что в нескольких районах Донецка также слышны взрывы. В городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку сразу после Нового года. ВСУ вели огонь из Александроволя и Курахово из реактивных систем залпового огня и натовской артиллерии. Воздушную тревогу объявили также в ряде областей Украины сразу после полуночи. Кроме того, 31 декабря воздушная тревога объявлялась на всей территории страны.