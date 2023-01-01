Власти Донецка и Макеевки: ВСУ ведут массированные обстрелы городов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированные обстрелы Донецка и Макеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрации городов.

Фото: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

По информации агентства, прилеты фиксируются на западных окраинах Донецка и в нескольких районах Макеевки - в Червоногвардейском и Центральном.

"Плотные обстрелы зафиксированы на западной окраине Донецка", - рассказали в администрации города.

Сообщается, что в нескольких районах Донецка также слышны взрывы. В городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).