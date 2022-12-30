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37 минут назад

Генсек НАТО: поставки вооружений Украине быстрее приведут к перемирию

Газета.Ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки вооружений Украине быстрее приведут к перемирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Столтенберг назвал фактор, ведущий к быстрому перемирию на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, это может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.

Россия должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине, подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что считает совершенно законными атаки Украины на военные объекты в России.

Ранее сообщалось, что страны НАТО рассматривают вопрос об усилении систем противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с такими угрозами, как беспилотники и крылатые ракеты, которые Россия использовала на Украине.

Заместитель командующего союзными силами Североатлантического альянса Джонни Стрингер заявил, что у организации увеличивается диапазон проблем, поскольку ряд стран и террористические организации могут закупать и вооружать беспилотники тысячами.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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