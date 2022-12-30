ЛНР: украинские командиры списали потери под Кременной на непогоду

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские офицеры списали серьезные потери под городами Кременная и Сватово на плохую погоду. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Марочко, такие данные получила разведка ЛНР. Он заявил, что когда в ВСУ проводили разбирательство из-за гибели украинских военных на сватовско-кременском участке, командиры сделали основной упор на непогоду и «невозможность ведения доразведки» беспилотниками.

Как отметил Марочко, украинские командиры пожаловались, что дожди и высокие температуры делают наступающие силы легкой мишенью.

Офицер народной милиции заявил, что командиры «традиционно» не докладывают руководству ВСУ о небоеготовности из-за нехватки личного состава и техники.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ могут попытаться штурмовать Кременную сразу с трех направлений - северо-запада, запада и юго-запада. Погода, по его словам, этому помешать не может - почва вокруг Кременной в основном песчаная, а хвойный лес вокруг города мог бы замаскировать украинских военных и их технику.