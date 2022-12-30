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1 час назад

СМИ рассказали о проблемах с поставленными Украине Францией гаубицами

Елена Прошина

Все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые Украине поставила Франция нуждаются в ремонте, так как они не выносят интенсивности огня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Le Figaro.

СМИ рассказали о проблемах с поставленными Украине Францией гаубицами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причиной неисправностей стал слишком высокий темп огня — гаубицы слишком быстро изнашиваются и приходят в негодность. Также повреждается казенная часть оружия.

«Некоторые повреждения Caesar становятся серьезной проблемой», — заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Всего в распоряжении Украины сейчас 18 таких установок, одна из них пришла в полную негодность, еще часть необходимо ремонтировать. По словам Лекорню, Франция не готова поставлять новые Caesar, однако именно для ВСУ сейчас производятся новые установки. Впрочем, как скоро они выйдут из строя — неизвестно.

Лекорню также отметил, что ВСУ потребуется наладить обслуживание пушек на месте, так как отправка Caesar в Польшу для ремонта отнимает много времени и подвергает системы риску.

Армия,Себастьян Лекорню,
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