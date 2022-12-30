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34 минуты назад

НМ ЛНР: Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар

Деловая газета "Взгляд"

Украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По данным его разведки, отряды сформированы для быстрого реагирования, состоят они исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях «Хаммер» и вооружены натовским оружием, передает ТАСС.

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Марочко добавил, что в каждой такой группе есть переводчик, так как «прибывшие не знают русского языка и общаются между собой на английском».

Ранее сообщалось о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной.

Армия,Видео,Андрей Марочко,
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