Мобилизация: последние новости на сегодня 30 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 декабря 2022, в материале «Рамблера».

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Кадыров заявил о перевыполненном плане по мобилизации в Чечне

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Чечня более чем вдвое перевыполнила план по мобилизации, которая закончилась 28 октября, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова.

Показатель составил 254 процента.

«Желающих у нас много, не только из нашей республики, мы каждый день принимаем из разных субъектов разных национальностей, разных вероисповеданий. Обучаем их, одеваем, и все делаем, чтобы они были готовы», — отметил политик.

По словам Кадырова, в республике имеются необходимые условия для профессиональной подготовки. Так, мобилизованных постепенно вводят в курс дела, а отправляют на территорию специальной военной операции не сразу. Отмечается, что желающих отправиться в зону проведения спецоперации очень много. Никто «не отправлен против его воли», подчеркнул глава региона.

Мобилизованные и их семьи включены в категорию льготников в Хабаровском крае

В Хабаровском крае регулярно вводятся дополнительные варианты помощи мобилизованным, сообщает transsibinfo.

Принято еще одно решение, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

Мобилизованных и их семьи включили в список льготников, которые могут рассчитывать на возмещение части затрат на покупку оборудования для газификации дома при наличии нулевой врезки. Также власти провели индексацию самой социальной выплаты, увеличив ее со 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Как отметил глава региона, инициатива проработана на законодательном уровне и вступила в силу со дня подписания соответствующего постановления.

Мобилизованные поздравили жителей Шаховской с наступающими праздниками

Боец из городского округа Шаховская поздравил земляков с наступающим Новым годом, сообщает «Подмосковье сегодня».

Он прислал снимок своего отряда, передающего привет. Один из мобилизованных нарядился в костюм Деда Мороза, чтобы создать праздничную атмосферу на фотографии.

«Жители городского округа, поздравляем вас с грядущими праздниками. Спасибо вам за поддержку и помощь, вы лучшие», - написал военный Олег Шибанов.

Снимок набрал много лайков и комментариев с поддержкой. Горожане поблагодарили бойцов за их труд.