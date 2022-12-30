В ВВС США появилась форма для беременных

В Военно-воздушных силах США появилась форма для беременных военнослужащих. Об этом сообщает Stars and Stripes.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Для получения формы требуется справка от врача. При этом после родов комплект можно вернуть на склад, чтобы им могла воспользоваться другая военнослужащая.

По данным издания, одной из первой новую форму получила 35-летняя майор Дайана Халферти, которая служит в 730-й эскадрилье воздушной мобильности, дислоцированной на японской авиабазе Йокота. По ее словам, это ее третья беременность в рядах вооруженных сил США, но первая, когда она не испытывает неудобств от ношения военной формы. Халферти рассказала изданию, что раньше женщинам на военной службе приходилось самостоятельно покупать или переделывать форму во время беременности.

Ранее сообщалось, что женщины, служащие в армии Соединенных Штатов Америки, будут освобождены от обязанности носить парадный мундир в течение года после рождения ребенка. Согласно новым правилам, военнослужащие смогут надевать боевую униформу или особый "материнский" комплект вместо парадной формы на официальные мероприятия без риска подвергнуться за это санкциям.