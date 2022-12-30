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1 час назад

В ВВС США появилась форма для беременных

Газета.Ru

В Военно-воздушных силах США появилась форма для беременных военнослужащих. Об этом сообщает Stars and Stripes.

В ВВС США появилась форма для беременных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для получения формы требуется справка от врача. При этом после родов комплект можно вернуть на склад, чтобы им могла воспользоваться другая военнослужащая.

По данным издания, одной из первой новую форму получила 35-летняя майор Дайана Халферти, которая служит в 730-й эскадрилье воздушной мобильности, дислоцированной на японской авиабазе Йокота. По ее словам, это ее третья беременность в рядах вооруженных сил США, но первая, когда она не испытывает неудобств от ношения военной формы. Халферти рассказала изданию, что раньше женщинам на военной службе приходилось самостоятельно покупать или переделывать форму во время беременности.

Ранее сообщалось, что женщины, служащие в армии Соединенных Штатов Америки, будут освобождены от обязанности носить парадный мундир в течение года после рождения ребенка. Согласно новым правилам, военнослужащие смогут надевать боевую униформу или особый "материнский" комплект вместо парадной формы на официальные мероприятия без риска подвергнуться за это санкциям.

Телеведущий Такер Карлсон критически высказался о ведении особой формы и причесок для беременных в армии Соединенных Штатов. Однако представитель оборонного ведомства Джон Кирби подчеркнул, что армейское командование не собирается слушать советы ведущего ток-шоу о том, какими должны быть вооруженные силы страны.

Армия,Джон Кирби,
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