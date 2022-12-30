В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
18 минут назад

Спецоперация на Украине 30 декабря: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 декабря 2022 года.

Спецоперация на Украине 30 декабря: последние новости на сегодня
Фото: Минобороны РФ/ТАССМинобороны РФ/ТАСС

Арестович заявил, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что войска страны несут серьезные потери в районах городов Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике, сообщает «Газета.ру».

Арестович сообщил, что основные боевые действия ведутся в «восточных районах», а также близ Соледара и в самом городе.

«Мы несем серьезные потери», — признался советник.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери и терпят поражение под Артемовском.

ВСУ вновь обстреляли центр Донецка

Центр Донецка второй раз за минувшую ночь был обстрелян украинскими войсками, взрывы прогремели в районе «Донбасс Арены», сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что звуки выстрелов можно было слышно в окрестностях стадиона на рубеже Ворошиловского и Киевского районов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 02:34 Киев выпустил по городу шесть ракет реактивной системы залпового огня.

Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие» на Украине

Специальная отдельная операция «Возмездие», которая прошла в конце октября на Украине, была первым этапом, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова в ходе прямой линии.

«Готовимся ко второму этапу», — заявил он.

Политик отметил, что операция будет более жестокой, а возмездие продолжается.

Ранее глава Чечни сообщал, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 40 единиц техники и 657 украинских солдат, ранено 300 бойцов Вооруженных сил страны. По его словам, это успехи специальной отдельной операции под названием «Возмездие».

Армия,Алексей Арестович,Дуглас Макгрегор,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители