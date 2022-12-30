Спецоперация на Украине 30 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 декабря 2022 года.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

Арестович заявил, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что войска страны несут серьезные потери в районах городов Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике, сообщает «Газета.ру».

Арестович сообщил, что основные боевые действия ведутся в «восточных районах», а также близ Соледара и в самом городе.

«Мы несем серьезные потери», — признался советник.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери и терпят поражение под Артемовском.

ВСУ вновь обстреляли центр Донецка

Центр Донецка второй раз за минувшую ночь был обстрелян украинскими войсками, взрывы прогремели в районе «Донбасс Арены», сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что звуки выстрелов можно было слышно в окрестностях стадиона на рубеже Ворошиловского и Киевского районов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 02:34 Киев выпустил по городу шесть ракет реактивной системы залпового огня.

Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие» на Украине

Специальная отдельная операция «Возмездие», которая прошла в конце октября на Украине, была первым этапом, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова в ходе прямой линии.

«Готовимся ко второму этапу», — заявил он.

Политик отметил, что операция будет более жестокой, а возмездие продолжается.