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1 час назад

США захотели передать Киеву БМП Bradley

Lenta.ruиещё 3

США рассматривают возможность передачи Киеву боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Об этом пишет Bloomberg.

США захотели передать Киеву БМП Bradley
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источники агентства утверждают, что поставка БМП может пройти как часть нового пакета военной помощи Украине. При это уточняется, что окончательное решение еще не принято.

Сотрудник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан объяснил, что Bradley фактически представляет из себя легкий танк, оснащенный 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW. При этом, отметил он, в американских арсеналах находится огромное количество устаревших и требующих модернизации M2A2, и отправка части из них на Украину «не является проблемой».

Ранее Киеву были переданы некоторые виды тяжелых вооружений. В частности, США отправили около 200 бронетранспортеров M113, которые эксплуатируют с 1960 года. Также на Украине были замечены поставленные Данией БТР M113G4DK с новыми двигателями и дополнительной защитой.

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