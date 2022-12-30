США захотели передать Киеву БМП Bradley

США рассматривают возможность передачи Киеву боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Об этом пишет Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что поставка БМП может пройти как часть нового пакета военной помощи Украине. При это уточняется, что окончательное решение еще не принято.

Сотрудник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан объяснил, что Bradley фактически представляет из себя легкий танк, оснащенный 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW. При этом, отметил он, в американских арсеналах находится огромное количество устаревших и требующих модернизации M2A2, и отправка части из них на Украину «не является проблемой».