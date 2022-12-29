Мединский объяснил название новой атомной подлодки

Мединский рассказал, что в 2014-м году РВИО получили Андреевский флаг, который в 1924-м году был спущен с линкора «Император Александр III» в Бизерте (Тунис). Мединский пояснил, что это был последний флаг последнего корабля Русского Императорского флота, а его возвращение произошло «когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией».