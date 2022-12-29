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1 час назад

Мединский объяснил название новой атомной подлодки

Елена Прошина

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал, новый атомный подводный крейсер страны получил имя «Император Александр III». Об этом сообщает РИА «Новости».

Мединский объяснил название новой атомной подлодки
Фото: ВМФ РФВМФ РФ

Мединский рассказал, что в 2014-м году РВИО получили Андреевский флаг, который в 1924-м году был спущен с линкора «Император Александр III» в Бизерте (Тунис). Мединский пояснил, что это был последний флаг последнего корабля Русского Императорского флота, а его возвращение произошло «когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией».

«Отреставрированный РВИО Андреевский флаг летом 2014-го был передан президенту, и принимая его, он заявил: "Мы одному из новых кораблей присвоим имя "Александр III" и таким образом свяжем время и нашу историю". Древняя морская традиция: геройский корабль обретает бессмертие, когда новый закладывается тем же именем», – рассказал Мединский.

29 декабря атомный подводный крейсер «Император Александр III» был спущен на воду. Это седьмой ракетоносец семейства «Борей-А», способный нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Армия,Владимир Мединский,Российское военно-историческое общество,
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