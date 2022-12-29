"Батарея Patriot может позволить защитить лишь Киев"

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что поставленные Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot позволят защитить только один город в стране, которым, скорее всего, станет Киев. Об этом сообщает ТАСС.

Ходжес выступил на онлайн-семинаре который был организован в поддержку Украины. Бывший командующий отметил, что направленные Украине батареи Patriot «будут гигантским шагом вперед с точки зрения потенциала» при условии, что комплексы «надлежащим образом интегрируют во все имеющиеся системы». Однако, по оценкам Ходжеса, указанных комплексов «вероятно, будет достаточно для защиты Киева».

«Так что мы, по сути, говорим об одном городе», – подытожил он.

Ходжес также отметил, что Patriot ранее уже использовали в Турции, где для защиты одного города выделяли одну батарею.

«Важно наличие разумных ожиданий относительно того, что сделают Patriot», – уточнил он.

К нему также присоединился бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной генерал Филипп Бридлав. По его словам, существует «серьезное непонимание проблемы несоответствия потенциала и потребностей». Бридлав уточнил, что Украина представляет из себя очень большую страну, а комплексы Patriot, предназначены «скорее для точечной обороны».

Бридлав считает, что поставка Patriot может помочь обеспечить защиту чрезвычайно важного района, но не решит проблему ракетных обстрелов полностью.

«Если мы будем использовать Patriot, чтобы сбивать беспилотники из Ирана за 50 тысяч долларов, мы будем в плохом положении. Нам нужно использовать Patriot, чтобы сбивать первоклассные ракеты, с помощью которых наносят удары по Украине», – считает он.