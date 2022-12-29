Пентагон заявил об инциденте с истребителем КНР и самолетом США

Пентагон утверждает, что китайский истребитель J-11 на прошлой неделе проследовал на расстоянии шести метров от американского самолета-разведчика Boeing RC-135 над Южно-Китайским морем, что якобы создало опасность столкновения. Соответствующее заявление распространило в четверг Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

Как говорится в документе, 21 декабря пилот J-11 "осуществил небезопасный маневр при перехвате самолета ВВС США RC-135, который законным образом осуществлял обычные операции в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем". По версии американского военного ведомства, китайский самолет находился "на расстоянии 20 футов (около 6 м - прим. ТАСС) перед носом RC-135, это вынудило RC-135 осуществить маневры с целью уклонения, чтобы избежать столкновения".

Пентагон подчеркнул, что американские самолеты продолжат операции "в международном воздушном пространстве с надлежащим учетом безопасности всех судов и летательных аппаратов в соответствии с международным правом".