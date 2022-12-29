Молдавия опровергла запуск российской ракеты в ее сторону

В ведомстве сообщили, что не зафиксировали нарушение воздушного пространства страны, подчеркнув, что информация о запуске ракеты была опубликована в недостоверных источниках.

В начале декабря пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за падения на территории республики вблизи границы с Украиной обломков ракеты. Тогда в результате осмотра специалисты пришли к выводу, что взрывчатое вещество на объектах отсутствует. В правительстве республики говорили, что в связи с инцидентом вызовут посла России в Кишиневе Олега Васнецова в МИД и министерство европейской интеграции Молдавии.