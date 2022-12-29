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55 минут назад

В Париже рассказали, почему Киев никогда не увидит французских танков

Елена Прошина

Париж ни при каких условиях не поставит Киеву танки «Леклерк», потому что ВСУ не справятся с их починкой. Такое заявление сделал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню по итогам визита на Украину, передает Le Figaro.

В Париже рассказали, почему Киев никогда не увидит французских танков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Париж априори не поставит танки "Леклерк". Их обслуживание слишком сложно для ВСУ, а оно потребуется им немедленно», — сказал Лекорню.

Напомним, что глава Минобороны Франции прибыл с визитом на Украину вчера, 28 декабря. Он обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским военную поддержку и возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов Киеву. Лекорню пообещал взять на себя ремонт вооружений, уже поставленных ВСУ.

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Недавно Париж направил Украине шесть 155-милиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. С начала СВО Франция также передавала Киеву 18 артиллерийских установок CAESAR, противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2, обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты.

Армия,Себастьян Лекорню,Владимир Зеленский,
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