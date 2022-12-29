Глава турецкой армии рассказал о планах Анкары в Сирии

«Особо хочу подчеркнуть, что не может быть и речи о том, чтобы мы предприняли какие-либо шаги против проживающих в Турции и Сирии наших [сирийских] братьев. Мы никогда не совершали действий, которые создавали бы для них сложности, и не будем предпринимать их в дальнейшем. Все должны знать об этом и действовать, исходя из нашей позиции», — заявил глава турецкой армии.