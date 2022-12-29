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1 час назад

В Белоруссии не обезвредили боевую часть упавшей украинской ракеты

Lenta.ru

В Белоруссии не обезвредили боевую часть упавшей на территорию республики украинской ракеты комплекса С-300, ее вывезут на полигон и ликвидируют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента телеканала «Беларусь 1».

Упавшую в Белоруссии часть ракеты обезвредят на полигоне
Фото:  Информационное агентство БелТА / YouTube Информационное агентство БелТА / YouTube

«За моими плечами находится одна из частей ракеты — рабочий двигатель выработанной ракеты. Вот здесь мы видим так называемые мозги ракеты, а там, чуть дальше, — боевая часть, которая пока еще не обезврежена. Она будет вывезена на полигон и уничтожена», — заявил журналист.

Ранее Следственный комитет (СК) Белоруссии приступил к исследованию обломков ракеты. В ведомстве уточнили, что части снаряда обнаружили в Ивановском районе около деревни Горбаха на сельскохозяйственном поле. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СК по Брестской области совместно с сотрудниками Минобороны и Государственного комитета судебных экспертиз.

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