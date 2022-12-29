Упавшую в Белоруссии часть ракеты обезвредят на полигоне

«За моими плечами находится одна из частей ракеты — рабочий двигатель выработанной ракеты. Вот здесь мы видим так называемые мозги ракеты, а там, чуть дальше, — боевая часть, которая пока еще не обезврежена. Она будет вывезена на полигон и уничтожена», — заявил журналист.