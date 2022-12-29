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1 час назад

Два российских села попали под минометный обстрел ВСУ

Lenta.ru

Два российских села в Курской области — Гуево и Теткино — попали под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Два российских села попали под минометный обстрел ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен — он пострадал от прямого попадания», — объяснил глава области.

Кроме того, добавил Старовойт, в Теткино из-за обстрела оказалась перебита газовая труба, а также повреждена линия электроснабжения.

Армия,Роман Старовойт,
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