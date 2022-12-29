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13 минут назад

В России спустили на воду новую подлодку с ракетами «Булава»

Lenta.ru

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» проекта 955А спустили на воду. В церемонии, состоявшейся в четверг, 29 декабря, принял участие президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

В России спустили на воду новую подлодку с ракетами «Булава»
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ракетоносец «Император Александр III» стал седьмой подлодкой проекта 955 «Борей» и четвертой, построенной по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Ходовые испытания нового подводного крейсера планируют начать в июне 2023 года.

Подлодка способна нести 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава». Также «Император Александр III» оснащен торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра. Подлодки проекта 955 и 955А разработали специалисты центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин».

Ранее источник ТАСС сообщил, что атомная подводная лодка «Тамбов» Северного флота после ремонта и модернизации вышла на испытания в море.

В ноябре гендиректор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал, что атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» проекта 955А завершил все этапы испытаний.

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