В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
26 минут назад

Кадыров заявил, что Чеченская Республика перевыполнила план по мобилизации более чем вдвое

ТАСС

Чеченская Республика перевыполнила более чем вдвое план по мобилизации, которая завершилась 28 октября. Он составил 254%, сказал глава региона Рамзан Кадыров.

Кадыров: Чечня перевыполнила план по мобилизации более чем вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы [выполнили план на] 254%, план перевыполнили. Желающих у нас много, не только из нашей республики, мы каждый день принимаем из разных субъектов [представителей] разных национальностей, разных вероисповеданий. Обучаем их, одеваем, и все делаем, чтобы они были готовы", - сказал он в ходе прямой линии.

Глава Чечни отметил, что в республике есть необходимые условия для профессиональной подготовки.

"На территории, где проводят специальную военную операцию (СВО), мы сразу их не включаем в военные действия, мы потихоньку вводим в курс дела, показываем, рассказываем, и в последующем поэтапно вводим", - пояснил политик.

Кадыров подчеркнул, что желающих отправиться в зону СВО очень много.

"Стоят в очереди. <...> Пока нет вакансий мы их готовим. В последующем, как появляется вакансия, устраиваем [их] на работу", - сказал он, добавив, что добровольцев много и "не один человек не отправлен против его воли".

Ежегодная прямая линия главы Чечни проходит в четверг. Трансляция ведется в теле- и радиоэфире телерадиокомпании "Грозный", а также в социальных сетях. Трансляция на русском, английском и арабском языках доступна на официальной странице телеканала RT в Rutube и на сайте видеоагентства Ruptly.

Армия,Рамзан Кадыров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители