Кадыров: Чечня перевыполнила план по мобилизации более чем вдвое

"Мы [выполнили план на] 254%, план перевыполнили. Желающих у нас много, не только из нашей республики, мы каждый день принимаем из разных субъектов [представителей] разных национальностей, разных вероисповеданий. Обучаем их, одеваем, и все делаем, чтобы они были готовы", - сказал он в ходе прямой линии.