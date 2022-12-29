В России сертифицировали 185-килограммовый беспилотный вертолет

Винтокрылый беспилотник впервые был представлен широкой аудитории на авиасалоне МАКС-2021. БАС-200 не нужна специальная взлетно-посадочная полоса. Он способен взлетать вертикально и с любой площадки, например с грунта или транспорта. Также машина может зависать над землей для детального изучения и фотографирования выбранных участков.