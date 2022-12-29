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1 час назад

В России сертифицировали 185-килограммовый беспилотный вертолет БАС-200

ТК «Звезда»иещё 1

Росавиация сертифицировала отечественный гражданский беспилотный вертолет БАС-200, разработчиком которого является национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» (входят в Ростех).

В России сертифицировали 185-килограммовый беспилотный вертолет
Фото: РостехРостех

Винтокрылый беспилотник впервые был представлен широкой аудитории на авиасалоне МАКС-2021. БАС-200 не нужна специальная взлетно-посадочная полоса. Он способен взлетать вертикально и с любой площадки, например с грунта или транспорта. Также машина может зависать над землей для детального изучения и фотографирования выбранных участков.

БПЛА можно применять для геофизической разведки, геологоразведки, поиска новых нефтяных и газовых месторождений, доставки грузов. Способен совершать полет в автоматическом режиме продолжительностью до четырех часов с грузом до 50 килограмм. Дальность полета с полной загрузкой составляет 430 километров.

Армия,АО "Вертолеты России",Росавиация,
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