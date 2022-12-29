На Украине ответили на вопрос о возможности вторжения Белоруссии

Нападение Белоруссии на Украину маловероятно, оценил положение дел глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Фото: ТАСС ТАСС

«На сегодняшний день я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко делает все шаги, чтобы не допустить катастрофы для своей страны», — сказал глава ведомства.

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Белорусские военные заявили, что утром 29 декабря на территории страны упала ракета принадлежащего Украине комплекса С-300. Об этом сообщает БЕЛТА.

О падении ракеты проинформировали главу Белоруссии Александра Лукашенко. Он поручил сотрудникам Следственного комитета и Минобороны установить обстоятельства происшествия.

По данным БЕЛТА, в Минске рассматривают две основные версии случившегося: инцидент по примеру недавнего польского, когда ракета «полетела не в ту сторону», или срабатывание систем ПВО Белоруссии.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской областях и других регионах страны. Украинские СМИ писали о сработавших системах ПВО.

Минобороны Белоруссии сообщило, что украинская ракета упала рядом с городом Иваново в Брестской области, передает ТАСС.

"Иваново в Брестской области", - сказали представители ведомства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты на территории республики. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера «Пул Первого».

Отмечается, что по поручению главы государства на месте ЧП сейчас работает группа военных и следователей, причина падения ракеты устанавливается.

В Минске рассматривают две основные версии.

«Первая — залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Вторая — ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», — говорится в сообщении.

На место также прибыли специалисты Следственного комитета Белоруссии, Министерства внутренних дел, Министерства обороны. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.

Системы противовоздушной обороны Белоруссии сбили выпущенную с территории Украины зенитную управляемую ракету С-300. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики в своем Telegram-канале.

«Сегодня в районе 10:00 силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель», — рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что обломки ракеты были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. По предварительным данным, она была выпущена с территории Украины.

Военный комиссар Брестской области Белоруссии при этом заверил, что поводов для волнения в связи с инцидентом нет. Об этом сообщает ТАСС.

Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил в четверг журналистам, что поводов для волнения в связи с падением украинской ракеты на белорусской территории нет.

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"Ситуация, подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Польши. Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают", - сказал он. Видеозапись его выступления распространил Брестский облисполком.

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук заявил, что Киев в одностороннем порядке разрывает отношения с Минском. Об этом сообщает РИА Новости.

«Руководство Украины выбрало не тот путь. Это курс на деградацию наших отношений, на демонтаж нашего правового поля <...> Беларусь всегда являлась ключевым элементом на европейской карте безопасности. Минск неоднократно предлагал и выполнял благородную миссию места для переговоров, для разрешения очень серьезных конфликтных ситуаций», — пояснил Назарук.

Таким образом дипломат прокомментировал выход Украины из ряда международных договоров с Белоруссией.

Белоруссия готова предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел страны Игорь Назарук.

"Минск неоднократно выполнял благородную миссию места для переговоров, для разрешения очень серьезных конфликтных ситуаций. Мы и сейчас предлагаем себя в таковом качестве, это недавно подтвердили представители Ватикана", - приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

В середине декабря апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Антье Йозич, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, высказывал мнение о том, что Белоруссия может стать площадкой для переговоров по украинской проблеме.

Россия в 2022 году продолжала укреплять союзнические отношения с Белоруссией, которая с пониманием отнеслась к проведению специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в сообщении об основных внешнеполитических итогах 2022 года, опубликованном в четверг на сайте МИД РФ.

"Продолжали укрепляться союзнические отношения с Республикой Беларусь. Минск с пониманием отнесся к причинам, целям и задачам СВО, предоставил площадку для проведения в феврале-марте трех раундов российско-украинских переговоров", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ также напомнили, что на фоне угроз, исходящих с территории Украины и от военных контингентов НАТО в сопредельных странах, в Белоруссии развернуты дополнительные контингенты совместной региональной группировки войск для обеспечения безопасности западных рубежей Союзного государства.