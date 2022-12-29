Армия США не достигла своей цели по набору новобранцев в 2022 году, недобрав 25% военнослужащих. Об этом сообщает Fox News.

«Армия США не достигла своих целей по набору новобранцев в 2022 году на 25%. Непосредственной причиной стал горячий рынок труда, но кризис назревал годами», — говорится в статье.

По мнению автора публикации, армия США не смогла набрать нужного числа солдат из-за большого количества случаев ожирения среди молодежи, отсутствия у них аттестатов средней школы и проблем с психическим здоровьем. Отмечается, что в общей сложности до поставленной цели не хватило добрать около 15 тысяч человек.