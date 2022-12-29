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25 минут назад

Белорусский военком призвал не волноваться из-за падения ракеты

Елена Прошина

Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов сообщил, что поводов для волнения граждан в связи с падением украинской ракеты на территории страны нет. Об этом сообщает ТАСС.

Белорусский военком призвал не волноваться из-за падения ракеты
Фото: соцсетисоцсети

«Ситуация, подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Польши. Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают», – заявил Коновалов журналистам.

Запись его речи распространил Брестский облисполком.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что выпущенная с территории Украины ракета упала неподалёку от города Иваново в Брестской области. Уточняется, что речь идёт об украинской ракете комплекса С-300.

Армия,Олег Коновалов,
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