Белорусский военком призвал не волноваться из-за падения ракеты

Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов сообщил, что поводов для волнения граждан в связи с падением украинской ракеты на территории страны нет. Об этом сообщает ТАСС.
«Ситуация, подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Польши. Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают», – заявил Коновалов журналистам.
Запись его речи распространил Брестский облисполком.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что выпущенная с территории Украины ракета упала неподалёку от города Иваново в Брестской области. Уточняется, что речь идёт об украинской ракете комплекса С-300.