Вучич отозвал решение привести войска в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич отозвал решение о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности. Об этом пишет РБК со ссылкой на сербские СМИ.

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Войска страны были приведены в боеготовность по приказу президента 26 декабря на фоне обострения ситуации в Косово. Министр обороны Милош Вучевич говорил, что это сделано для защиты территориальной целостности и суверенитета страны. Затем Сербия начала возводить в Косово блокпосты, а власти этого региона также привели войска в боевую готовность.

Ситуация обострилась после того, как 10 декабря серб Деян Пантич (ранее служил в косовской полиции) был задержан по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере. Выборы были назначены на 18 декабря.