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23 минуты назад

"Военное обозрение": Военнослужащие 57-й бригады ВСУ попали в окружение под Артемовском

Российская Газета

Украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ попытались атаковать российские позиции под Артемовском, но попали в окружение. Об этом пишет "Военное обозрение".

Бой произошел в юго-восточном пригороде Артемовска. Украинским военным удалось выйти из окружения, но они понесли большие потери, сообщает издание.

Шойгу высказался о завершении частичной мобилизации

Отмечается, что по последним данным, подбито несколько боевых бронемашин ВСУ, включая технику турецкого производства, сгорел армейский автомобиль, перевозивший боеприпасы.

Ранее стало известно, что российская пехота продолжает штурм позиций ВСУ у Артемовска с разных направлений, идут ожесточенные бои. При этом плотность ударов российской артиллерии здесь такова, что на одного российского погибшего приходится 30 убитых или тяжелораненых солдат противника.

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