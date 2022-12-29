Украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ попытались атаковать российские позиции под Артемовском, но попали в окружение. Об этом пишет "Военное обозрение".

Бой произошел в юго-восточном пригороде Артемовска. Украинским военным удалось выйти из окружения, но они понесли большие потери, сообщает издание.

Отмечается, что по последним данным, подбито несколько боевых бронемашин ВСУ, включая технику турецкого производства, сгорел армейский автомобиль, перевозивший боеприпасы.