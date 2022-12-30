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24 минуты назад

Российский истребитель за два часа сбил два вертолета и еще два самолета ВСУ

Lenta.ruиещё 4

Российский истребитель Су-35С за два часа сбил два вертолета и еще два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Fighterbomber.

Российский Су-35С за два часа сбил два вертолета и еще два самолета ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы канала утверждают, что произошедшее в четверг, 29 декабря, событие уникально «в масштабах боевой авиации в мире». Российский истребитель за один полет «снес два вертолета и два самолета» Украины. Кроме того, весь полет занял примерно два часа.

Fighterbomber пишет, что точно еще не известно, какие модели авиационной техники уничтожил Су-35С. «По самолетам непонятка: то ли Су-24 и МиГ-29, то ли Миг-29 и Су-25», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что из вертолетов сбита пара Ми-8.

«Удивительно не это — эпик в том, что это все наделал один Су-35С за два часа, потратив на всех четыре ракеты», — заключили авторы канала.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в ДНР. В Минобороны также отчитались, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 принадлежащих ВСУ вертолетов. Помимо этого, средства ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотника «Стриж».

21 декабря истребители ВКС России уничтожили в воздушном бою штурмовик Су-25 ВСУ. По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это произошло в районе города Красногоровка в ДНР. Тогда же он уточнил, что в небе над Артемовском был сбит и украинский вертолет Ми-8.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,
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