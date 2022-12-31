Российский сержант прикрыл группу и уничтожил два расчета ВСУ

Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Жалсан Базаржапов, обнаружила в лесополосе вооруженных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате завязавшегося боя российский военный одним из первых открыл огонь и уничтожил пулеметный расчет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

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Украинские военные попытались окружить российских солдат. Командир группы принял решение на отход. Прикрывать его поручили сержанту Базаржапову. Он уничтожил из стрелкового оружия пулеметный расчет на пикапе и ранил еще трех бойцов ВСУ. Это задержало их наступление.

Благодаря выигранному времени двум российским группам удалось выстроить оборону и уничтожить наступавших украинцев, деятельность диверсионно-разведывательной группы в заданном районе была пресечена.